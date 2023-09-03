İskilip Dolma Turşu Çilek Festivali'nde yapılan güreşler Kırkpınar'ı arattı

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen Dolma Turşu Çilek Festivali'nde yapılan güreşler büyük ilgi gördü. 410 sporcu katıldığı güreşlerde Rıza Yıldırım başpehlivan oldu. Ayrıca güreş ağalığı için yapılan ihaleyi Mustafa Satılmış kazandı.

İskilip Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Dolma Turşu Çilek Festivali'nde yapılan güreşler Kırkpınar'ı aratmadı.

Güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın etti. Dua ile başlayan güreşlere Çorum'un yanı sıra farklı illerden 410 sporcu katıldı.

Yağlı güreşlerde en çok ilgiyi baş pehlivanlık güreşleri gördü. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda rakibi Ömer Faruk Kalender'i yenen Rıza Yıldırım başpehlivan oldu.

Geleneksel İskilip Yağlı Güreşleri çerçevesinde güreş ağalığı için ihale yapıldı. Güreş ağalığı seçimini iş insanı Mustafa Satılmış kazandı. Seçimlerin ardından Satılış, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve Belediye Başkanı Ali Sülük ile birlikte güreş severleri selamladı.

Güreşler çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda ilgi çekti. Yumurta, halat çekme ve çuval yarışması renkli görüntüler sahne oldu.

Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı açıklamada, "Ata sporumuz güreşe gereken her türlü desteği veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde güreş takımlarımız var. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bu takımda Türkiye derecelerine imza atıyor. Bugün İskilip, Kırkpınar Er Meydanı'nı aratmıyor. Bizi yalnız bırakmayan güreş severlere teşekkür ederken, pehlivanlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Güreşleri Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve Güreş severler izledi. - ÇORUM