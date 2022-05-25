İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor - Haberler

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İskenderunspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor

AA - Burak Milli - Spor
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İskenderunspor'un TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde coşkuyla kutlanıyor.

İskenderunspor'un TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK'ye penaltılarda üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde coşkuyla kutlanıyor.

Atatürk Anıt Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla takımın üst lige çıkışının sevincini yaşadı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy yaparken, bazıları da "Şampiyon İskenderun", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Taraftarlar, takımın kente gelişini beklemeye başladı.

AA / Burak Milli - Spor

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