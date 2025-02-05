İskenderunspor, Trabzonspor'a Karşı İlk Yarıda Öne Geçti
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında İskenderunspor, Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarıda Muhammet Beşir'in attığı golle İskenderunspor, 1-0 önde kapattı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında İskenderunspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı İskenderunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Serdarcan Eralp'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Beşir, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Taha Tepe'nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
43. dakikada sağ kanattan Malheiro'nın ortasında arka direkte Sikan'ın vuruşu sonrası top, Cihan Çanak'ın önünde kaldı. Sikan'ın, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onur Can Özdemir'de kaldı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Volkan Narinç, Serdar Soydan
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Kerem Kurşun, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Mohamed Khalil, Muhammet Beşir
Yedekler: Arel Ekinci, Ulaş Yılmaz, Erdem Can Polat, Berat Yılmaz, Mert Sadık Kurt, Yusuf Acer, Kaan Cinkara, Ali Boyacı, Hüseyin İçlek
Teknik Direktör: Metin Akpunar
Trabzonspor: Taha Tepe, Malheiro, Batagov, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Batista Mendy, Cihan Çanak, Cham, Sikan, Enis Destan
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Banza, Serkan Asan, Zubkov, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Muhammet Beşir (dk. 27) (İskenderunspor)
Sarı kart: Erbay Eker (İskenderunspor) - HATAY