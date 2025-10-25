İşitme engellilerde hedef Tokyo 2025 Deaflympics Olimpiyatları

Tokyo 2025 Deaflympics Olimpiyatları öncesinde düzenlenen Milli Takımlar Koordinasyon ve Motivasyon Programında konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Biz sadece madalya değil, inancı, azmi, disiplini ve Türk sporunun gururunu temsil ediyoruz. Bizim hikayemiz sessiz ama yankısı güçlü bir hikaye olacak." dedi.

Termal ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Dursun Gözel, 18 farklı branşta Türkiye'yi temsil edecek 186 sporcuya başarılar diledi.

Gözel, 15-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlara ilişkin "Biz sadece madalya değil, inancı, azmi, disiplini ve Türk sporunun gururunu temsil ediyoruz. Bizim hikayemiz sessiz ama yankısı güçlü bir hikaye olacak. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Unutmayın her antrenman, her mücadele Tokyo'daki başarı hikayemizin satırlarını yazacaktır. Bizim hikayemiz sessiz ama güçlü yankısı olacaktır. Çünkü biz duymadan da duyurmayı bilen bir milletiz. Tokyo'ya sadece yarışmaya değil birlik olmaya, kenetlenmeye, bayrağımızı tüm cihana tanıtmaya gidiyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Devletin spora verdiği desteğe de değinin Gözel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek'e teşekkür etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek ise, uzun geçen hazırlığın, emeğin, çabanın artık hasat zamanının geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tokyo bizim için hasat zamanı. İnanıyorum ki ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde Tokyo'da temsil etmek için buradaki herkes elinden gelen her türlü mücadeleyi verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle 2000 yılından sonra yapmış olduğu spor yatırımları, Bakanımız Osman bey başkanlığındaki yeni yol haritası doğrultusunda birçok sloganımızla gerçekten çok büyük başarılara imza atarak başarı ivmesini yukarı doğru taşımaktadır."

Olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedeflediğine vurgu yapan Milli Sporcu Didem Kirazcı da "Tokyo'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Gururluyum, mutluyum. Bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Kamp süresi boyunca başta Erkan hocam olmak üzere destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tokyo'da Türkiye için savaşacaklarını ve önemli zaferler elde edeceklerine inandığını anlatan milli sporcu Ahmet Talha Akıncı, "Ben Güreş Milli Takım sporcuyum. Derecelerim, başarılarım var. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu süre zarfı içerisinde çok fedakarlıklar yapıldı. Ailemizden uzak kaldık. Son kampımızı yapacağız. Tokyo'da ülkemiz için savaşacağız. Altın madalyamızı alacağız." dedi.

Sporcular ve antrenörlerin katıldığı toplantı, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.