İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

TFF'nin desteklediği İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural şampiyonlukla ilgili olarak, "Millilerimizin o inancını her zaman gözlerinden okuyorduk. Ne olursa olsun bu inancın, bu azmin zaferi getireceğinden emindik. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta TFF Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu olmak üzere TFF 1. Başkan Vekilimiz Mecnun Otyakmaz'a, TFF 2. Başkan Vekilimiz Fuat Göktaş'a ve TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ural Aküzüm'e teşekkür ediyorum. Riva'daki kamplarda da milli takımımızla birlikte olup her defasında desteklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Kerim Vural, dünya şampiyonluğu nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu adına İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile birlikte İşitme Engelliler U23 Milli Takımı Teknik Direktörü İsmet Kamak'ı, milli futbolcuları ve tüm teknik heyeti telefonla arayarak tebrik ederek, "Bu dünya şampiyonluğunun hem ülkemiz, hem de engelli futbolunun dünyadaki değerinin anlaşılması adına çok önemli bir başarı kıstası olduğunu unutmamak gerekir" diye konuştu. - İSTANBUL

