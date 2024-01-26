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İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Başladı

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da başladı. 14 ilden 38 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye girecek sporcular, 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen "İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası" başladı.

Erzurum'da düzenlenen ve 14 ilden 38 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye girecek sporcular, 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"na katılmayı hak kazanacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine, şampiyonanın iki gün süreceğini söyledi.

İlk defa yarışacak sporcuların olduğunu belirten Kihtir, "Kış olimpiyatlarında 6 branş yarışacak, bunlardan bir tanesi de satranç. 2-12 Mart arasında Erzurum'da düzenlenecek. Milli takım seçmeleri için curling ve futsal yaptık. Şimdi de satranç branşını yapıyoruz." diye konuştu.

Kihtir, Türkiye'yi olimpiyatlarda en şekilde temsil etmeye çalışacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Bütün tesisleri bizlere sağladığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. 2 gün sürecek şampiyonada 38 sporcu yarışıyor. Elemeler devam ediyor. Burada dereceye girecek sporcuları milli takıma alacağız."

Şampiyona yarın yapılacak müsabakaların ardından tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

Erzurum Türkiye Engelliler Spor Haberler

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