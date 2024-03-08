İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı ve Paralimpik Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri'ye madalya yağmuru

İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Paralimpik Taekwondo Şampiyonası'nda Kayseri'ye madalya yağmuru yaşatan Taekwondo sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Ocak ayında Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takım Türkiye Şampiyonası'ndan 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya olmak üzere toplam 10 madalya ve Şubat ayında Konya Selçuklu Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Paralimpik Taekwondo Şampiyonası'ndan 1 altın, 2 gümüş madalya olmak üzere toplam 3 madalyayla dönen başarılı Taekwondo sporcularını makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı, "Kayseri'ye madalya kazandıran, şampiyonalarda Kayseri'nin adını başarılarıyla duyuran sporcularımızı İl Müdürlüğümüzde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu madalyalar Balkan, Avrupa, Dünya, Olimpiyat madalyalarının ayak sesleri. İnşallah bu sporcularımız uluslararası şampiyonalarda Şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutacaklar. Başarılı sporcularımızı ve antrenörleri Arzu Sayan, Yavuz Sayan ve Yunus Emre Sayan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ