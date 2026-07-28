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İşitme engelliler masa tenisi milli takım seçme kampı Köyceğiz'de başladı

İşitme engelliler masa tenisi milli takım seçme kampı Köyceğiz'de başladı
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İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı seçme ve değerlendirme kampı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı. Sporcular, fiziki ve taktiksel değerlendirmelerle milli takım kadrosuna girebilmek için mücadele ediyor.

İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı Seçme ve Değerlendirme Kampı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde start aldı.

Köyceğiz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kamp, ay-yıldızlı formayı terletmek isteyen en yetenekli sporcuları bir araya getirdi. Milli takım kadrosuna girebilmek için büyük bir azim ve heyecanla masa başına geçen sporcular, yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Antrenörlerin gözetiminde devam eden hazırlıklarda, sporcular hem fiziki hem de taktiksel açıdan değerlendirmeye tabi tutuluyor. Kamp dönemi boyunca performanslarıyla öne çıkan isimler, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek Milli Takım kadrosunu oluşturacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Emeğiyle başarıya yön veren antrenörlerimize ve milli forma hayaliyle mücadele eden tüm sporcularımıza verimli bir kamp dönemi diliyor; bu zorlu ve gurur dolu yolda hepsine üstün başarılar temenni ediyoruz. Sporcularımızın başarı yolculuğundaki heyecanını ve mücadelesini gönülden destekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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