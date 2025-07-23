İş Portföy ve TTF'den Tenise Destek Fon Lansmanı

İş Portföy ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğinde, İş Portföy TTF Tenise Destek Değişken Fon lansmanı gerçekleştirildi.

İş Bankası Kuleleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve milli tenisçi Zeynep Sönmez katıldı.

Burak Sezercan, bu fonla bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Fonumuz, tenis sporuna uzun soluklu kaynak sağlamak için yapıldı. Bu kaynağın sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Bu fon, diğer platformlara da ilham kaynağı olabilir. Başka sporlar için de bu tarz fonlar ortaya çıkabilir. Rekabetin artması da sporun desteklenmesi için itici bir güç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sezercan, birkaç aydır bu fon için uğraştıklarını belirterek, "Federasyonla bir protokolümüz var. Genç tenisçilerin eğitimi ve desteklenmesi için kaynak oluşturmuş durumdayız. Bizim de üzerimize düşen görev, bu fonun yatırımını yönetmek. Bu tarz fonların benzerlerini görmek isteriz." diye konuştu.

Müderrisgil: "Bu bir bağış projesi değil."

Şafak Müderrisgil, söz konusu fonun tenisçiler için oluşturulduğunu vurgulayarak, "Temmuz ayında fonumuz onaylandı. Bu bir bağış projesi değil. Bu bir finans enstrümanı. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar, buradan finansal bir gelir elde edecekler. Bununla birlikte tenis sporuna da katkı verecekler. Tenis için yaratılan bu fon, sporcularımızın gelişimi için bir yol haritası çizecek ve onların uluslararası platformlarda yarışmasını sağlayacak. Bu sayede başarılar da sürdürülebilir olacak. Böylece yarının şampiyonlarını da yetiştirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müderrisgil, spor ile finansı bir araya getirdiklerini dile getirerek, "Federasyon olarak bir hedefe kilitlendik. Ülkede bir tenis kültürü oluşturmak ve bu sporu tabana yaymak istiyoruz. Türkiye'de tenis sporunu geliştirmemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) destekleri için teşekkür ederiz ama bazen devlet tarafından gelen kaynaklar yetmeyebiliyor. Bu fonu da bu yüzden kurduk. Sporcular, yıl içinde birçok farklı turnuvaya gidiyor. Sürekli yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunların da maliyetlerini tahmin edebilirsiniz. Bu maliyetler için bizim bir yol bulmamız gerekiyordu." dedi.

Zeynep Sönmez: "Tenis, çok maliyetli bir spor."

Zeynep Sönmez ise bu fonun tenisçilere çok fazla katkı sağlayacağını belirterek, "Tenis, çok maliyetli bir spor. Antrenörünün ve fizyoterapistinin olması gerekiyor. Çekirdek ekibinin de olması gerekiyor. Bunların da bir maliyeti var. Böyle bir desteğin, sporculara çok faydalı olacağını düşünüyorum. İyi bir takım kurmak, sana turnuvada ferahlık sağlar. Çocukluğumuzdan itibaren spor için çok büyük emek veriyoruz. Küçüklükten beri sadece başarılı olmak için çalışıyoruz. Hayalini kurduğum turnuvalarda bunun karşılığını alabilmek çok güzel. Birilerine ilham olmak da çok güzel." ifadelerini kullandı.

Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki başarısıyla ilgili de konuşan Zeynep, şunları kaydetti:

"Wimbledon'a biraz erken gittim. Antrenmanlara erken başladım. Antrenmanda bir yakınımız video çekiyordu. Orada da antrenörüm 'Zeynep, üçüncü turu oynadığını görüyorum.' dedi. Biz de güldük. Güzel bir atmosfer vardı. Wimbledon'a iyi hazırlandım. İlk karşılaştığım oyuncu da çok saygı duyduğum biriydi. İyi bir maç oynamıştım. O maçı geriden gelip kazanmıştım. Wimbledon'daki maçlarım da genelde böyle oldu. İlk defa ana tabloya girince biraz heyecanlanarak korta çıktım. İkinci maça da çok iyi hazırlandık. Rakibimi izleme ve analiz etme şansı buldum. Londra'da kendimi yalnız hissetmedim. Herkes, bana destek oldu. Ekibim de her adımda yanımdaydı. İkinci maçı da kazandığımızda insanlar bana mesaj atmaya başladı. İnsanlar, Türkiye'den geliyor ve benim maçımı izlemek için Londra'da kamp kuruyorlardı. Bu yüzden maçtan önce duygulanmaya başladım. Korta çok zor çıktım. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Çok şanslı hissediyorum. Üçüncü tura çıkmak, güzel bir başarı. Umarım bu başarı Türk tenisi ve benim için başlangıç olur."