Haberler

UEFA ve FIFA arasında büyük kriz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
UEFA ve FIFA arasında büyük kriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA, ulusal lig maçlarının yurtdışında oynanmasını yasaklamak için hukuki adım atmaya hazırlanıyor. UEFA'nın Villarreal-Barcelona maçına Miami'de oynanması için onay vermesi krize yol açtı. İki kurum arasındaki gerilim, futbolun geleceğini etkileyecek düzeyde büyüyebilir.

FIFA, ulusal lig maçlarının yurtdışında oynanmasını yasaklamak için hukuki adımlar atmayı planlıyor. Bu hamle, UEFA'nın Villarreal- Barcelona maçının Miami'de oynanması için verdiği onay sonrası geldi. İki kurum arasındaki gerilim, futbolun geleceğini etkileyebilir.

FIFA'DAN YENİ DÜZENLEME HAMLESİ

FIFA, ulusal lig maçlarının yurtdışında oynanmasını engellemek için harekete geçti. Kurum, bu konuda hukuki danışmanlık alarak yasal bir yasaklama sürecine gidip gitmeyeceğini değerlendiriyor. Bu hamle, FIFA'nın ulusal liglerin ülke sınırları dışında oynanmasına karşı olan geleneksel tutumunu pekiştiriyor.

UEFA'NIN KARARI KRİZİ TETİKLEDİ

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, UEFA geçtiğimiz günlerde İspanyol ekipleri Villarreal ve Barcelona arasında oynanacak bir maçın ABD'nin Miami kentinde düzenlenmesine onay verdi.

UEFA, bu kararı FIFA'nın mevcut düzenlemelerine dayandırsa da, FIFA bu uygulamaya sıcak bakmıyor. Kurumun, "futbolun ulusal dengelerini koruma" gerekçesiyle bu tür organizasyonları engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

FUTBOLUN GELECEĞİNE YÖNELİK KRİTİK SORU

FIFA'nın olası yasağı, Avrupa kulüplerinin küresel pazarlama stratejilerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle ABD ve Asya pazarlarında oynanacak lig maçları, kulüpler için büyük gelir kapısı anlamına geliyor. Ancak FIFA'nın bu konuda sert bir tutum sergilemesi, UEFA ile yeni bir uluslararası hukuk mücadelesinin kapısını aralayabilir. Futbol dünyası şimdi "lig maçları yurtdışında oynanabilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Alışverişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.