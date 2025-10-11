UEFA ve FIFA arasında büyük kriz

FIFA, ulusal lig maçlarının yurtdışında oynanmasını yasaklamak için hukuki adımlar atmayı planlıyor. Bu hamle, UEFA'nın Villarreal- Barcelona maçının Miami'de oynanması için verdiği onay sonrası geldi. İki kurum arasındaki gerilim, futbolun geleceğini etkileyebilir.

FIFA'DAN YENİ DÜZENLEME HAMLESİ

FIFA, ulusal lig maçlarının yurtdışında oynanmasını engellemek için harekete geçti. Kurum, bu konuda hukuki danışmanlık alarak yasal bir yasaklama sürecine gidip gitmeyeceğini değerlendiriyor. Bu hamle, FIFA'nın ulusal liglerin ülke sınırları dışında oynanmasına karşı olan geleneksel tutumunu pekiştiriyor.

UEFA'NIN KARARI KRİZİ TETİKLEDİ

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, UEFA geçtiğimiz günlerde İspanyol ekipleri Villarreal ve Barcelona arasında oynanacak bir maçın ABD'nin Miami kentinde düzenlenmesine onay verdi.

UEFA, bu kararı FIFA'nın mevcut düzenlemelerine dayandırsa da, FIFA bu uygulamaya sıcak bakmıyor. Kurumun, "futbolun ulusal dengelerini koruma" gerekçesiyle bu tür organizasyonları engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

FUTBOLUN GELECEĞİNE YÖNELİK KRİTİK SORU

FIFA'nın olası yasağı, Avrupa kulüplerinin küresel pazarlama stratejilerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle ABD ve Asya pazarlarında oynanacak lig maçları, kulüpler için büyük gelir kapısı anlamına geliyor. Ancak FIFA'nın bu konuda sert bir tutum sergilemesi, UEFA ile yeni bir uluslararası hukuk mücadelesinin kapısını aralayabilir. Futbol dünyası şimdi "lig maçları yurtdışında oynanabilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.