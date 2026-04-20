Haberler

Sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda'da, Gazze'deki soykırımlar nedeniyle 4 Ekim'de düzenlenmesi planlanan İrlanda-İsrail maçına tepkiler artıyor. 'StopTheGame' kampanyasıyla taraftarlar ve ünlü sanatçılar maçın boykot edilmesini istiyor. Eski teknik direktör Brian Kerr, futbol ile siyasetin ayrılamayacağını belirtti.

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail arasında 4 Ekim'de başkent Dublin'de oynanması planlanan maça tepkiler giderek büyüyor.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İrlanda'nın sahaya çıkmaması gerektiğini savunan İrlanda taraftar grupları, maçın boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

Taraftarlar tarafından maçın oynanmaması için başlatılan "StopTheGame" kampanyasına dünyaca ünlü müzik gruplarından ve sanatçılardan da destek geldi.

Aralarında Kneecap, The Mary Wallopers, Fontaines D.C. müzik grupları ile ünlü DJ ve yazar Annie Mac'in yer aldığı çok sayıda sanatçı, kampanyayı desteklediklerini duyurdu.

"Oyunu durdurun" etiketiyle kampanyaya katılan sanatçılar, içinde futbol maçlarından ve Gazze'deki soykırımdan kesitlerin yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda, "Son 30 ayda İsrail, Gazze'de 565 Filistinli futbolcuyu öldürdü. İsrail ile oynamak soykırımı desteklemektir." ifadeleri kullanıldı.

-"Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık"

2003-05 yıllarında İrlanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Brian Kerr, futbolla siyasetin ayrılması gerektiğini söyleyen Başbakan Micheal Martin'e tepki gösterdi.

Ker, Başbakan Martin'in maçın oynanması yönündeki düşünceleri üzerine, "Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık. Bu, İrlanda Federasyonu için Filistin halkı adına bir tavır alma fırsatı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

