İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında 10. golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında da gol atmaya devam etti ve bu sezonki 10. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, başarılı performansını Sivasspor maçında da sürdürürken, bu sezonki 10. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 11'i ilk 11 olmak üzere 14 lig maçında forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, bugünkü maçın da 2. golünü kaydetti ve 6. golüne ulaştı. Başarılı orta saha, Süper Lig'de de 3 asist üretti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL