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İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu

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Trabzonspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin durumu hakkında kulüp tarafından bir açıklama yapıldı. Maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle MR çekilen Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzan kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, son oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu: Haftalarca yok

HAFTALARCA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İrfan Can'ın AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyeceği, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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