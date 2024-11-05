İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, son oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

HAFTALARCA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İrfan Can'ın AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyeceği, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.