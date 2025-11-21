Haberler

İrfan Can Kahveci hakkında son karar çıktı

İrfan Can Kahveci hakkında son karar çıktı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin geleceği belirlendi. Yönetim, ocak ayında oyuncuyu affetmeyi planlıyor. İrfan Can, sezon başında kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş ile anılmıştı. Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki oyuncuyu affederek takıma yeniden kazandırmayı planladığı öğrenildi.

  • Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi ocak ayında affederek yeniden takıma kazandırmayı planlıyor.
  • İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta 378 dakika süre aldı.
  • İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 3 maçta ilk 11 başladı ve skora katkı sağlayamadı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından geleceği merakla takip edilen İrfan Can Kahveci konusunda yönetim kararını verdi. Milli futbolcunun ocak ayında affedilmesi gündemde.

KADRO DIŞI KARARI SONRASI GÜNDEME OTURMUŞTU

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin sürpriz kararıyla kadro dışı bırakılmış ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Milli oyuncu, daha sonra Süper Lig'in büyük kulüplerinden Beşiktaş ile de anılmıştı.

İrfan Can Kahveci hakkında son karar çıktı

FENERBAHÇE'DEN YENİ ADIM

Geleceği uzun süre belirsiz kalan İrfan Can Kahveci için yönetimin kararını verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında affederek yeniden takıma kazandırmayı planladığı ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11 başlayan milli futbolcu, toplam 378 dakika süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.

Yorumlar (4)

Yasemin Berk:

ali tartan:

Ocak A kadar kadro dışı mı yani nasıl bir anlayış

Murat:

Fener sever böyle kolpa işleri maçlar kötü gidince affedilirler yalandan aile falan şu ortam da böyle devam eder

İsmail Burak Uzun:

Saçmalamış ve kendinle çelişiyorsun. Maçlar kötü gitse dediğine hak verilebilir ama öyle bir durum yok. Ayrıca Barış Alper olayında gördük aileyi ve kolpa işleri

