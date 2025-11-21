İrfan Can Kahveci hakkında son karar çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından geleceği merakla takip edilen İrfan Can Kahveci konusunda yönetim kararını verdi. Milli futbolcunun ocak ayında affedilmesi gündemde.

KADRO DIŞI KARARI SONRASI GÜNDEME OTURMUŞTU

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin sürpriz kararıyla kadro dışı bırakılmış ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Milli oyuncu, daha sonra Süper Lig'in büyük kulüplerinden Beşiktaş ile de anılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN YENİ ADIM

Geleceği uzun süre belirsiz kalan İrfan Can Kahveci için yönetimin kararını verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında affederek yeniden takıma kazandırmayı planladığı ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11 başlayan milli futbolcu, toplam 378 dakika süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.