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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kahveci, 2028 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

- İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi. 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma dahil olan İrfan Can, 2028 yılına kadar forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12'si Süper Lig olmak üzere toplam 22 maçta görev yaptı.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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