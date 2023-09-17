İrfan Can Kahveci, Antalyaspor karşısında gol ve asistle parladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle önemli bir rol oynadı. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Kahveci, kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yapıyor.