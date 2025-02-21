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İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı

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Fenerbahçe, 4. dakikada 1-0 öne geçtiği Anderlecht karşılaşmasında tribünlerde yaşanan arbede nedeniyle duran ve 15 dakikalık aranın ardından yeniden müsabakada kaleci İrfan Can'ın büyük hatası sonrasında kalesinde beraberlik golünü gördü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler 4. dakikada En-Nesyri ile golü bulurken müsabaka, tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu ve 15. dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Maçın kaldığı yerden devam etmesinden kısa bir süre sonra Fenerbahçe, kalesinde golü gördü.

İRFANCAN'DAN AKILALMAZ HATA

Anderlecht, karşılaşmanın 19. dakikasında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasının ardından beraberlik golünü buldu. Skriniar, İrfan Can'a doğru bir geri pas verdi. 26 yaşındaki eldiven, bu geri pasta topa vuramadı. Araya giren Luis Vazquez, boş kaleye topu gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

İşte o gol;

İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladıGÖRÜNTÜ: TRT1

İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladıGÖRÜNTÜ: TRT1

İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladıGÖRÜNTÜ: TRT1

İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladıGÖRÜNTÜ: TRT1

İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

mal kaleci :)

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