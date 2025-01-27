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İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, ölmüş bebeğine küfreden bir taraftarın attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. İrfan Can paylaşımına, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum" notunu düştü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, kendisine gelen çirkin mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

İrfan Can, yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir tanesi. Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum" notunu düştü.

26 yaşındaki file bekçisi, Göztepe ile oynanan maçın ardından, "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" şeklinde gelen soruya, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." yanıtını verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, mesajı paylaşmasının ardından İrfan Can'a destek verdi.

İşte o paylaşım;

İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj: Ölmüş bebeğini...

İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Hakemi aldatmaya yönelik hareketler yap rakibi kışkırt sonra tepki alınca ağla yok öyle yağma

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Savcılar soruşturma açmalı tff taraf olmalıdır mill sporcuya bu yapulamaz

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Haber YorumlarıOYUN Park:

@siberay a da havale etmelisin, bak nasıl kuzuya çeviriyolar

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Haber YorumlarıJon snow:

İrfan sende aşağılık tahrik edip durduğun için acaba bunlar olabilir mi..taraftara sürekli hareketler yapıyorsun ekmek yediğin yere işedin daha büyük hainlik mi olur

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Haber YorumlarıAtes Görel:

ver mahkemeye kuzu olsun suçu evdeki bebeğe atarlar o yazdı diye

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