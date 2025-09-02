İrem Sönmez, 30 Saatte 61 Kilometre Yüzerek Rekor Kırdı

Kadıköy Dalyan sahilinde oluşturulan 500 metrelik parkurda açık su performans yüzücüsü İrem Sönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 30 saat boyunca aralıksız yüzerek toplam 61 kilometre katetti. Sönmez'in başarılı yüzüşü ve izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandığı anlar dron ile görüntülendi.

Açık su performans yüzücüsü İrem Sönmez'in 29 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de başladığı yüzüş, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başarıyla tamamlandı. Uluslararası açık su yüzme standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yüzüş boyunca Sönmez, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda yüksek düzeyde mental dayanıklılığını da sergiledi. Sönmez'in beslenmesi takip teknesi aracılığıyla sağlanırken, yüzücüye tekneye ya da karaya çıkma hakkı tanınmadı. 30 saatlik performans sonunda Sönmez, sağlıklı bir şekilde sudan çıkarak hedefine ulaştı.

"Tüm kadınlarımızı projeyi desteklemeye devam ediyorum, bu proje hepimizin"

Açık su performans yüzücüsü İrem Sönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 30 saat boyunca aralıksız gerçekleştirdiği başarılı yüzüşle ilgili olarak, "Kadının Görünmeyen Gücü Projesi aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bir başkaldırı niteliğinde. Dolayısıyla tüm kadınlarımızı ve herkesi bu projeyi desteklemeye devam ediyorum, bu proje hepimizin" şeklinde konuştu.

Proje, toplumsal dayanışmaya da katkı sağlıyor

Sönmez, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında "Kadına Şiddete Hayır" diyerek 24 saatlik aralıksız yüzüş gerçekleştirmiş, bu başarısıyla Türkiye'de bir ilke imza atmış ve dünyada bu başarıya ulaşan yalnızca 116 kişi arasına girmişti. Bu yılki proje, aynı zamanda Lösev'in kahraman çocuklarının eğitimine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen bağış kampanyasıyla toplumsal dayanışmaya da katkı sağlıyor. - İSTANBUL