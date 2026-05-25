Haberler

Meksika lideri Sheinbaum, İran'ın Dünya Kupası kampının ülkesinde yapılacağını teyit etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampının ABD'den Meksika'nın Tijuana kentine alındığını doğruladı. Sheinbaum, İran'ı ağırlamakta hiçbir çekince olmadığını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampının, ABD'den Meksika'ya alındığını doğruladı.

Devlet Başkanı Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran Milli Futbol Takımı'nın, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinde konaklayacağını belirtti.

Sheinbaum, İran'ın Los Angeles ve Seattle'da oynayacağı maçlar için buradan seyahat edeceğini belirterek, "Bir FIFA temsilcisi bizi ziyaret etti, 'Meksika'da konaklayabilirler mi?' diye sordu. Biz de 'Evet, tabii ki bizim için hiçbir sorun yok' yanıtını verdik." ifadesini kullandı.

İran'ı ağırlamak konusunda hiçbir çekinceleri olmadığını vurgulayan Sheinbaum, şunları söyledi:

"Bizim Meksika'da kalma ihtimallerini reddetmemiz için hiçbir gerekçe yok. Bu seçeneği sunduk, Dünya Kupası'ndan Sorumlu Meksika Temsilcisi Gabriela Cuevas ile Turizm Bakanı Josefina Rodriguez, FIFA ile koordineli bir şekilde Meksika'da nasıl konaklayacaklarını belirlemek üzere konuyu şu an inceliyorlar."

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı, 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda, 21 Haziran'da yine aynı şehirde Belçika ve son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır'a karşı oynayacak.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre FIFA, milli takım kampının ABD'den Meksika'ya taşınması talebini onaylamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvara döndü, herkes aynı detaya takıldı
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor