İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi ülkelerine dönmek için Türkiye'ye geldi

Avustralya'da düzenlenen 2026 Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

İran hava sahasının kapanması nedeniyle Avustralya'dan Malezya'ya, oradan da Umman'a geçen İran Milli Kadın Futbol Takımı kafilesi, ardından Türkiye'ye ulaştı.

İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, polis ekiplerinin refakatinde pasaport işlemlerini tamamladı.

Aralarında Avustralya'ya iltica etmek için başvuru yapıp vazgeçen kadın sporcuların da bulunduğu öğrenilen kafile, kara yoluyla ülkelerine dönmek için havalimanından ayrıldı.