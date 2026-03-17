İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı
2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi Umman'dan ülkelerine dönmek üzere Türkiye'ye geldi.

Avustralya'da düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı, İran'ın hava sahasının kapalı olması nedeniyle Avustralya'dan önce Umman'a, ardından Muscat Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İRAN KADIN MİLLİ TAKIMI, İSTANBUL'DA

WY165 sefer sayılı uçakla saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, pasaport kontrolü ve bagaj işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Kafile, Spor Şube ekipleri kontrolünde İstanbul Havalimanı'ndan çıkarıldı.

İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı

AVUSTRALYA'YA İLTİCA TALEBİNDE BULUNAN 7 KİŞİDEN 5'İ GELDİ

Kafilede bulunan 7 kişinin önceden Avustralya'ya iltica talebinde bulunduğunun ancak 2 kişinin Avustralya'da kaldığı öğrenilirken, geri kalan 5 kişinin milli takım kafilesi ile Türkiye'ye geldiği belirtildi. Kafile, karayolu ile ülkelerine dönecek.

Cemre Yıldız
