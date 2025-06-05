İran Bisiklet Turu'nda Kaza: 21 Yaşındaki Sporcu Mustafa Ayyorkun Hayatını Kaybetti

İran Bisiklet Turu'nda Kaza: 21 Yaşındaki Sporcu Mustafa Ayyorkun Hayatını Kaybetti
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İran Bisiklet Turu'nun 5. etabında geçirdiği kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Spor Toto Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İran Bisiklet Turu'nun 5. etabındaki kazada ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Spor Toto Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Spor Toto Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, 2025 Tour of İran yarışında mücadele ettiği sırada geçirdiği kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayyorkun'un cenazesi İran'dan uçakla memleketi Konya'ya gönderildi. Akyorkun'un cenazesi Konya Havalimanından teslim alınarak defnedilmek üzere Çumra ilçesi Fethiye Mahallesine getirildi. Fethiye Mezarlığına kılınan cenaze namazının ardından Ayyorkun cenazesi gözyaşları ile defnedildi. Cenazeye; Akyorkun'un ailesi, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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