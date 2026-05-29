İran, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Gambiya'yı rahat geçti: 3-1

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa giren İran Milli Futbol Takımı, oynadığı hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Kamp 5 Haziran'a kadar sürecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde son hazırlık kampı için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ni seçen İran, Gambiya ile kozlarını paylaştı. Mardan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ilk yarı Gambia'nın 43'üncü dakikada Colley'in ayağından bulduğu golle 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda oyunu ağırlığını koyan İran, 46'ncı dakikada Yousefi, 60'Incı dakikada Rezaeian ve 69'uncu dakikada Mehdi Taremi'nin ayağından bulduğu gollerle 3-1 öne geçmeyi başardı. Maçın kalan dakikalarında da oyun üstünlüğünü sahaya yansıtan İran, rakibi Gambia karşısında 3-1 galip gelerek maçı tamamladı.

KAMP 5 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Yaklaşık iki haftadır Antalya'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren ve vize işlemlerini de tamamlayan İran kafilesi, Dünya Kupası öncesi son hazırlıklarını 5 Haziran'a kadar sürdürecek. Nihai 26 kişilik kadrosunu 1 Haziran'da açıklayacak olan İran, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını ise 4 Haziran Perşembe günü Mali ile oynayacak.

NABİ: FİFA'YA SORMALISINIZ

1 hafta sonra Dünya Kupası için Meksika'ya gideceklerini ifade eden İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, maçın ardından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Nabi, Meksika'da konaklayacak olmalarıyla ilgili gelen soruya, "1 hafta sonra Meksika'ya gideceğiz. Turnuva boyunca Meksika'da kalacağız. Bizlik bir durum yok, Meksika'da kalacak olmamızı FİFA'ya sormalısınız" diye cevap verdi.

'ABD'YE ÇOKLU GİRİŞ İÇİN BAŞVURU YAPTIK'

ABD ve Meksika vizesiyle ilgili gelen soruya Nabi, "Vize konusunda FİFA'ya mail gönderdik ve haber bekliyoruz. Biliyorsunuz her iki ülkeye de ABD ve Meksika'ya çok girişli vizemiz olmalı. Hem ABD hem Meksika'ya çoklu giriş için başvuru yapıldı. FİFA, önümüzdeki hafta sonuçlarını açıklayacaklar. FİFA bize bu şekilde bilgi verdi" dedi.

'SADECE TURNUVAYA ODAKLANDIK'

Sadece futbola odaklandıklarını ifade eden İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, "Biz, teknik heyet, futbolcular ve hepimiz sadece futbola odaklanmış durumdayız. Yaşanan diğer olaylar ise yöneticilerle ilgili bir durum, biz sadece turnuvaya odaklandık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

