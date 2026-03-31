Futbol: Hazırlık maçı

İran A Milli Futbol Takımı, Antalya'da düzenlenen hazırlık maçında Kosta Rika'yı 5-0 skorla mağlup ederek dikkat çekici bir performans sergiledi.

İran, Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi sahasındaki müsabakanın ilk yarısını 12. dakikada Ali Gholizadeh, 20. ve 35. dakikalarda penaltıdan Mehdi Taremi'nin, 32. dakikada Muhammed Mohebi'nin golleriyle 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İran, 55. dakikada Mehdi Ghayedi'nin golüyle farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İran sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan, FIFA Başkanı Gianni Infantino, mücadelenin ilk yarısını tribünden takip ettikten sonra devre arasında stattan ayrıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de karşılaşmayı izledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta ise Nijerya'ya 2-1 yenilmişti.

Kaynak: AA / Oktay Özden
