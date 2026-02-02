Gazze'deki ampute futbol takımından Filistin davasını destekleyen Guardiola'ya teşekkür mesajı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in iki yıl süren saldırılarında uzuvlarını kaybeden sporculardan oluşan "İrade Ampute Futbol Takımı", Filistin'e destek açıklaması yapan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya teşekkür etti.

İrade Ampute Futbol Takımı oyuncuları kaydettikleri videoyla Guardiola'yı takımın onursal antrenörü olarak kabul etti.

Takımdan bir ampute futbolcu, "Dünyaca ünlü teknik direktör Pep'e insani duruşu için yürekten teşekkür ederiz. Özellikle Gazze genel olarak da Filistin halkının yanında duruşu için de teşekkür ederiz." dedi.

Filistinli futbolcu, Guardiola'nın güçlünün yanında değil Gazze'nin yanında yer almasının önemli oludğunu aktararak, "Bu, Filistin için bir bildiri olup aynı zamanda insanlık adına yapılmış bir bildiridir." ifadesini kullandı.

Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaştı.

Guardiola, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlamıştı.

İspanyol teknik adam, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullanmıştı.