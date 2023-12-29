İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncularının, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle bu karar alındı.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne ve tribünde ise pankartlarına izin vermemesi Türkiye'de infial yaratırken, AK Parti'den de ilk açıklama geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanıldı.