İpek Soylu, İzmir'de ilkokul öğrencileriyle tenis oynadı

İpek Soylu, İzmir'de ilkokul öğrencileriyle tenis oynadı
Aktif sporculuk hayatını noktalayan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan İpek Soylu Şemin, İzmir'in Karabağlar ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek tenis oynadı.

İpek Soylu Şemin, düzenlenen etkinlikte Agahefendi İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinlikte öğrencilere tenise dair bilgiler veren Şemin, spor alanındaki deneyim ve tecrübelerini anlattı.

Eski milli tenisçi İpek Soylu Şemin, daha sonra çocuklarla tenis oynadı.

Okul Müdürü Ahmet Bulut, etkinliğin verimli geçtiğini ifade ederek, katılımından dolayı Şemin'e teşekkür etti.

Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyıllı Maarif Modeli etkinlikleri kapsamında bütüncül bir eğitim öğretim programı yürüten öncü okullardan biriyiz. Bu bağlamda Maarif Modeli Beceriler Çerçevesi ile ilişkili olarak spor alanında dünyaca tanınmış ünlü tenisçilerimizden İpek Soylu okulumuzu ziyareti etti. Öğrencilerimizle fikir alışverişinde bulunurken tenis sporuyla ilgili yaşantı ve tecrübelerini aktardı."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor
500
