IOC, Rus ve Belaruslu Atletlerin 2026 Kış Olimpiyatları'nda Tarafsız olarak Yarışabileceğini Duyurdu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu atletlerin 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda 'Tarafsız Bireysel Sporcu' (AIN) unvanı ile yarışabileceklerini açıkladı. Karar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan sporcuların başarılı performansına dayanmaktadır. Ancak Rusya-Ukrayna savaşını destekleyen sporcular ve ordularıyla ilişkisi olanlar yarışamayacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda "Tarafsız Bireysel Sporcu" (AIN) ünvanı ile yarışabileceğini duyurdu.

IOC yaptığı açıklamada, IOC Yönetim Kurulu'nun İtalya'nın Milan şehrinde yaptığı toplantıda aldığı kararla, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Rus veya Belarus uyruklu 32 sporcunun bir sorun yaratmadan oyunları bitirmesinin bu karar için referans olduğu belirtildi.

Alınan kararla, Rusya- Ukrayna savaşını aktif olarak destekleyen veya savaşta yer alan sporcuların olimpiyatlarda yarışamayacağı vurgulandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus veya Belarus ordusu veya ulusal güvenlik kurumlarıyla sözleşmesi olan sporcuların ve destek personelinin de 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışamayacağını ifade etti.

Açıklamada ayrıca "Tarafsız Bireysel Sporcu" (AIN) unvanıyla yarışan atletlere, 2024 Paris Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2026 Kış Olimpiyatları'nda da aynı kuralların uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
