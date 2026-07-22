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Vesa Vasara: "Turu geçme şansımız olabileceğini gösterdik"

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Vasara, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçı sonrası rövanşta turlayabileceklerini söyledi.

Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları rövanş karşılaşması öncesinde olumlu hissettiklerini belirterek, ilk maçta ortaya koydukları performansla turu geçebileceklerini gösterdiklerini söyledi.

Finlandiya temsilcisi Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bence bunu elde ettik. Tabii ki çok iyi bir rakibe karşı kendi adımıza güçlü bir performans sergiledik. Elbette bir gol daha atma şansımızın olduğunu da düşünebiliriz ama onların da şansları vardı. Zorlu bir maçtı, bence iyi ve taraftarlar için de oldukça eğlenceli bir futbol maçıydı. Ancak bunun sadece ilk yarı olduğunun farkındayım. Maçın tam ortasındayız, bu yüzden umarım evimizde daha da güçlü bir oyun sergileyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İyi bir sonuç almayı başardık"

Başakşehir'e karşı büyük saygı duyduklarını vurgulayan Vasara, "Bekleri ileri çıktığında bu çok normal, dolayısıyla yukarda çok sayıda oyuncuları olduğunda sayıca onlarla eşleşmemiz gerekiyor. Rakibe karşı çok büyük bir saygımız var. İyi bir takım, çok iyi çalıştırılan bir takım ve onlara karşı savunma yapmak elbette kolay bir iş değildi. İyi bir sonuç almayı başardık" şeklinde konuştu.

"Turu geçme şansımız olabileceğini gösterdik"

İki takım arasında oyun anlamında benzerlikler olduğunu belirten Vasara, "Oyun tarzındaki benzerlikler nedeniyle daha önce de takip ettiğimiz bir takımdı. Elbette iyi rakiplerden bazı şeyleri incelemeye çalışıyoruz, bu yüzden büyük bir sürpriz olmadı. Maç içinde değişebilecek detaylar var ama prensip olarak her iki takımın da oyunu nasıl oynamak istediği konusunda pek çok benzerlik var. Başarılı bir sonuç oldu ama bundan fazlası değil. İç saha maçı öncesinde kendimi daha olumlu hissediyorum ama hala iyi bir rakip olduklarını biliyoruz. Maç berabere. Dolayısıyla neredeyse her şeye yeniden başlıyoruz. Turu geçme şansımız olabileceğini gösterdik, ancak bu elbette kolay olmayacak" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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