Inter taraftarının İstanbul'a götürmesi için Acerbi'ye verdiği hediye olay oldu: Haaland'ı tutman için

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Inter'de başarılı savunmacı Acerbi, taraftardan çok ilginç bir hediye aldı. Tesislerin çıkışında bir taraftar, Acerbi'ye "Haaland'ı tutman için" diyerek balık yakalama kepçesi verdi.