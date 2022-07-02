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Inter, Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı

AA - Barış Seçkin - Spor
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Inter, Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattığını bildirdi.

Mavi-siyahlı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla, 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusunun yeni sezonda Inter forması giyeceği açıklandı. Sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den Roma'ya transfer olarak kariyerini Serie A'da sürdürmeye başlayan Mhkitaryan, başkent ekibiyle sözleşmesini uzatmadı ve Inter'in teklifini kabul etti.

Roma ile 116 maçta 29 gol atan Mhkitaryan, son olarak sarı-kırmızılı takımla beraber UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.

AA / Barış Seçkin - Spor

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