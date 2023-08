İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu

Lionel Messi'yi korumak için Inter Miami, eski bir Deniz Kuvvetleri komandosu ve karma dövüşçüsü olan Yassine Chueko'yu koruma görevlisi olarak işe aldı. Chueko, Messi'nin her adımını takip ederek güvenliğini sağlıyor. Bu adım, Messi'nin kulübe olan değerini ve etkisini yansıtıyor.

Arjantin efsanesi Lionel Messi için Inter Miami, özel bir güvenlik önlemi alarak eski bir Deniz Kuvvetleri komandosu ve karma dövüşçüsü olan Yassine Chueko'yu koruma görevlisi olarak işe aldı.

Bu adım, kulübün Messi'yi koruma konusundaki ciddiyetini ve önemini vurguluyor. Messi, sahada olduğu her an Chueko'nun gözetiminde. Chueko, Miami'nin FC Cincinnati'yi yendiği U.S. Open Cup yarı final maçında Messi'nin yanından ayrılmadan koşarak ilerliyordu.

Bu güvenlik tedbiri, özellikle Messi'nin kulübe kısa sürede büyük katkılarda bulunmasının ardından alındı. Messi, sadece bir hafta içinde Miami'yi iki kupa finaline taşıyarak kulüp tarihindeki ilk kupayı kazandırdı. Bu sezon U.S. Open Cup finalinde Houston Dynamo'ya karşı ikinci bir zafer hedefleniyor. Inter Miami, Messi'nin güvenliğini sağlamak ve onun performansına odaklanmasını sağlamak için bu tür tedbirleri alarak büyük bir özen gösteriyor.