Inter, Napoli'yi 3-2 ile devirdi: 3'te 3

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta ağırladığı Napoli'yi 3-2 mağlup etti.

Serie A'daki 3. hafta maçında Inter, evinde Napoli ile karşı karşıya geldi.

Napoli, 50. dakikada Politano ve 53. dakikada Höjlund'un golleriyle 2-0 üstünlüğü sağlarken Inter, 56. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı bire indirdi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna girerken 82. dakikada Thuram, maçta 2-2 eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in maçtaki ikinci golüyle 3-2 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da sezona 3'te 3'le başladı. Napoli ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA