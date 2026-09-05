Inter, Napoli'yi 3-2 ile devirdi: 3'te 3
Serie A'da 3. hafta maçında Inter, konuk ettiği Napoli'ye 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 kazanarak sezona 3'te 3 ile başladı. Sakatlıktan dönen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta ağırladığı Napoli'yi 3-2 mağlup etti.
Serie A'daki 3. hafta maçında Inter, evinde Napoli ile karşı karşıya geldi.
Napoli, 50. dakikada Politano ve 53. dakikada Höjlund'un golleriyle 2-0 üstünlüğü sağlarken Inter, 56. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı bire indirdi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna girerken 82. dakikada Thuram, maçta 2-2 eşitliği sağlayan golü kaydetti.
Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in maçtaki ikinci golüyle 3-2 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Inter, Serie A'da sezona 3'te 3'le başladı. Napoli ise 3 puanda kaldı.