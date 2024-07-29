İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Ayaş ilçesinde gerçekleştirilen etapla başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Hava Kurumu Ayaş Şube Başkanı Mustafa Çelik'in koordinasyonu Ayaş'ın Yerel yöneticileri ve STK'larının desteğiyle İnsansız Hava Araçları Sıralama yarışmasının 1. etabı Ayaş'ta yapıldı. Yarışmaya 28 sporcu, THSF İnsansız Hava Araçları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüş, branş başkanı ve Yarışma Direktörü Can Tayfun, hakemler ve görevliler katılım sağladı.

Branş Başkanı Can Tayfun Ayaş da yapılan yarışma ve akabinde İstanbul'da gerçekleştirilecek sıralama yarışmasıyla Türkiye finaline sporcu seçilerek, milli takım oluşumunun sağlanacağını söyledi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası bu yıl, 2024 yılında yepyeni bir format ile gerçekleşecek. Ankara ve İstanbul'da aynı şartlar ve aynı pistlerde yarışacak pilotlardan ilk 32'ye girenler İstanbul'da düzenlenecek final yarışına katılmaya hak kazanacaklar.

27 Temmuz Cumartesi günü 67 pilotun kayıt yaptığı, 27 pilotun katılıp, 22 pilotun da zaman derecesi elde ettiği Ankara Ayaş Şehir Stadı'nda gerçekleşen Ankara sıralaması 1. etap yarışmasında sonuçlar şu şekilde oldu:

"Eren Çolak, Hüseyin Yılmaz Çimen, Yusuf Ali Dalkılıç, Serhad Ekiz, Ömer Ege, Ahmet Faruk Yavuz, Deniz Sarel, Emrullah Yılmaz, Emirhan Aydın İzci, Emin Bekir Başaran, Haluk Kisbet, İsmail Duran, Ahmet Emin Arslanbaş, Hüdaverdi Tekin, Recep Altay Öztürk, Ömer Ateş, Ege Orhan, Zafer Dülger, Ahmet Bahar, Kerem Yiğit, Ebubekir Aldemir, Mehmet Orhan."

Ankara sıralaması için 67, İstanbul sıralaması için 82 toplamda 149 pilotun kayıt yaptırdığı yarışların sonunda 32 pilot İstanbul'da final yarışına katılacaklar. THSF tarafından sıralama yarışlarında ve final yarışında ilk 10'a madalya, final yarışında ise ilk 4'e kupa ödülü verilecek. Kulüpler ve takımlar da pilotları teşvik etmek açısından final yarışında ilk 4'e giren pilotlara toplam 100 bin TL değerinde FPV drone malzemesi, ilk 10'a giren pilotlara Kapadokya Üniversitesi tarafından yüzde 25 burs desteği ve yakın zamanda hayatını kaybeden Bilal Zorlu ve ailesi adına 10 bin TL sportmenlik ödülü verilecek. Ayrıca katılan tüm yarışmacılar, THSF tarafından katılım sertifikası alacak.

2024 sezonunda da THSF Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren pilotlar, 2025'te milli takım olarak Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecekler. - ANKARA