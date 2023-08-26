İnönü'de düzenlenen havacılık festivali gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'havacılık festivali' gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale katılanlar ilk kez uçuş yapmanın keyfini yaşarken, THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel her yıl katılımın yükseldiği festivali önümüzdeki yıl uluslararası hale getireceklerini söyledi.

Türk Hava Kurumu, bu yıl 2'nci kez, 925 dönümlük araziye sahip İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde festival düzenledi. Etkinliklere Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile gökyüzü tutkunları katıldı. Festivalin açılışında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir'de havacılık sektörünün daha iyiye gidebilmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Eskişehir'in havacılık faaliyetlerinde çok önemli bir kent olduğunu kaydeden Vali Aksoy, 'Eskişehir, 3 üniversitesiyle Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi ve bu üniversitelerimiz içerisinde pilotluk eğitimi veren havacılık alanında Türkiye'nin en iyisi olan üniversiteye de sahip bir kent. Uluslararası standartta havalimanı işleten üniversiteye sahip bir kenttir. Böylesine önemli bir kentte havacılığın daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası bir standartta taşımak adına bütün kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belki ilk aşaması Türk dünyasıyla başlayıp, bunu uluslararası boyuta taşımak, bundan sonraki süreçte hepimizin görev ve sorumluluğudur' dedi.

THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel ise festivali önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Geçtiğimiz yıl ilk defa bu festivali düzenlediğimiz de nasıl olacağını öngörememiştik. Ama meğer tüm havacılar, hava sporlarıyla ilgilenenler, meğer böyle bir festival arıyorlarmış. Çocuğunu alan, uçağını alan, çadırını alan geldi. Bu yıl talep çok arttı. Bu şunu gösteriyor, Türk Dünyası Kültür Başkentliğini yapan Eskişehir'de, böyle bir alanın olması yine Türk Hava Kurumu'nun bu festivalinin giderek artarak sanki Türk Dünyası Havacılık Festivali'ne ya da Türk Devletler Topluluğu Havacılık Festivali gibi merkezi oluşturacağına, böyle bir festivalin herkes tarafından arzu edileceğine delalettir ve o istikamette gidiyor' diye konuştu.

150 HAVACI KATILDI

Uçuş yapan ve Türkiye'nin farklı yerlerinden 150 kadar genç havacının festivale katıldığını kaydeden Yüksel, şunları söyledi

'Yine burada görmüş olduğumuz bütün hava araçları, yapılacak gösterilerin tamamı, gerek SoloTürk gibi, gerek Hürjet gibi, jandarmamızın, emniyetimizin, zaten bedelsiz olarak buradalar, hiç öyle bir şey düşünmediler. Ama diğerleri de havacılık kulüplerimiz dahil, beni uçuran arkadaşlarımız da dahil ücretsiz gelip, Türk Hava Kurumu'nun bu festivalini daha iyi hale getirmek, daha doğrusu kendi festivallerini paylaşmak, onu yaşamak için geldiler. O yüzden herkesin, hep beraber yaptığı masrafsız bir festival diyelim biz buna.'

HALK UÇUŞUYLA İLK KEZ HAVALANDILAR

Festival, ücretsiz halk uçuşlarıyla başladı. Daha önce hiç hava araçlarına binmeyenler kayıt ve ilk sağlık kontrollerinin ardından paramotor, planör ve küçük uçaklara binerek ilk kez bu heyecanı yaşadı. İlk kez uçuşa katılanlardan Ali Aktaş, uçuşun çok heyecanlı ve keyifli geçtiğini belirterek, 'Çok keyifliydi. Arkadaşlar da sağ olsun, hocamız da çok deneyimli bir hoca belli. Gayet heyecanlı bir uçuş oldu benim için. Ben bu festivale ilk defa geldim. Gördüğüm kadarıyla da çok güzel bir festival yapılıyor. Kalabalık açısından, insanların heyecanı açısından çok güzel gördüm. Umuyorum bu böyle devam eder' dedi.

Festivalde yarışmalar, hava gösterileri, halk uçuşları, konserler gibi birçok etkinliğin yanı sıra 2 gün boyunca ücretsiz olarak kamp yapma fırsatı da bulunuyor.