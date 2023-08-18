İnönü Belediyesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Devam Ediyor

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, heyecan ve coşkuyla devam ediyor. İlçe mahallelerinden 12 takım ve 120 sporcu turnuvada yer alıyor. Maçlar, İnönü İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili tarafından destekleniyor.

İnönü Belediyesi tarafından yedincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası heyecan ve coşkuyla devam ediyor.

İnönü Belediyesi halı sahasında gerçekleştirilen, ilçe mahallelerinden 12 takım ile 120 sporcunun yer aldığı turnuva ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle birlikte adeta festival havasında geçerken, maçlarda heyecan dolu anlara sahne oluyor. Kıyasıya mücadelelerin sürdüğü halı saha turnuvasında İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, Geleneksel Halı Saha Turnuvasında dün akşam oynanan maçlar öncesi takımlara başarılar dileyerek, maçların centilmence, dostluk, kardeşlik ve saygı çerçevesinde geçmesi temennilerinde bulundu.

Başkan Vekili Hamamcı, "Belediyemiz tarafından yedincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasında heyecanın devam ettiğini belirterek, müsabakaların centilmence geçmesi bizleri mutlu ediyor. Kalan maçlarda da aynı centilmenliği devam etmesini temenni ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR