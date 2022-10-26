Iniesta'nın yakalandığı hastalık sonrası yaşadıkları çok vahim: Karıma sarılmak yastığa sarılmak gibiydi

Japon ekibi Vissel Kobe forması giyen efsane futbolcu Andres Iniesta, 2009 yılında yakın arkadaşı Dani Jarque'nin hayatını kaybetmesinden sonra depresyona girdiğini açıkladı. Çok zor günler geçirdiğini belirten İspanyol orta saha, "Yaşama isteğimi kaybetmiştim. Karıma sarılıyordum ama yastığa sarılmak gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordum." ifadelerini kullandı.

Barcelona efsanesi olan ve şu an kariyerini Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, 2009'da depresyona girdiğini ve hastalığa yakalanmasından sonraki süreci anlattı.

"HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORDUM"

Sporx'in aktardığı habere göre yakın arkadaşı Dani Jarque'yi toprağa verdikten sonra Iniesta depresyona girdi. O zamanları anlatan İspanyol yıldız, "Günün en güzel zamanlarında haplarımı alıp uyumaya gidiyordum. Yaşama isteğimi kaybetmiştim. Karıma sarılıyordum ama yastığa sarılmak gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordum" ifadelerini kullandı.

"DEPRESYON HERKESİ ETKİLEYEBİLİR"

Iniesta ayrıca, "Terapiye gitmeye devam ediyorum çünkü kendimi bulmam gerekiyor. Profesyonellerin, akıl hastalığı ve depresyon hakkında konuşmalarını dinlemekten keyif alıyorum. Zamanla hayat size depresyonun ve akıl hastalığının herkesi etkileyebileceğini gösteriyor. Bunun maddi şeylerle ilgisi yok. Her şeye sahip olabilirim ama hayatın sorunlarıyla yüzleşmek hala zor" dedi.