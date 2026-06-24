FIFA 2026 Dünya Kupası... İngiltere ve Gana Golsüz Berabere Kaldı
FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana, Boston Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım puanını 4'e yükseltti.
(BOSTON) - FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda, İngiltere ve Gana golsüz berabere kaldı.
İngiltere ile Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında, ABD'nin Boston Stadyumu'nda karşılaştı. İki takım sahadan golsüz ayrıldı.
İlk maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen İngiltere ile Panama'yı 1-0 mağlup eden Gana, gruptaki ikinci karşılaşmalarında 0-0 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. L Grubu son maçlarında, İngiltere Panama ile Gana ise Hırvatistan ile karşılaşacak.
Kaynak: ANKA