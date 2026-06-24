Haberler

FIFA 2026 Dünya Kupası... İngiltere ve Gana Golsüz Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana, Boston Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım puanını 4'e yükseltti.

(BOSTON) - FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda, İngiltere ve Gana golsüz berabere kaldı.

İngiltere ile Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında, ABD'nin Boston Stadyumu'nda karşılaştı. İki takım sahadan golsüz ayrıldı.

İlk maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen İngiltere ile Panama'yı 1-0 mağlup eden Gana, gruptaki ikinci karşılaşmalarında 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. L Grubu son maçlarında, İngiltere Panama ile Gana ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

"Yavaş" detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama

Önce köpeğe sonra güvenliğe tekme attı: Cezasını çekecek

Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi