İngiltere, UEFA Kadınlar EURO 2025'te Şampiyon oldu

İngiltere, UEFA Kadınlar EURO 2025'te Şampiyon oldu
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UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde İngiltere, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten maçta İngiltere, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

UEFA Kadınlar EURO 2025 final maçında İngiltere ile İspanya İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanya 25. dakikada Maria Francisca Caldentey'in golüyle 1-0 öne geçerken, İngiltere 57. dakikada Alessia Russo ile eşitliği yakaladı. 90 dakika bu skorla sona ererken, mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan İngiltere, üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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