İngiltere TD Tuchel, İspanya karşısında kuralın istisnası olmak istediklerini söyledi

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, İspanya'ya karşı pozisyon üretmenin çok zor olduğunu ancak bunun istisnası olmak istediklerini söyledi.

Alman teknik adam, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile yarın oynanacak ilk maç öncesinde Tottenham Hotspur'un tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Tuchel, topa sahip olmanın İspanya'ya avantaj sağladığını belirterek "Oyun tarzları bu, buna güveniyorlar. Böyle antrenman yapıyorlar, böyle yetiştiriliyorlar ve futbolu böyle oynuyorlar. Bu kesinlikle onların bir parçası. Ancak şu anda, İspanya'yı ve son maçlarını, oynadıkları son turnuvaları ne kadar çok analiz ederseniz edin, savunma yapma tarzlarına hayran kalmanız gerekiyor. Bunu oyunlarına eklediler. Topa karşı yapılan çalışma kolektif bir çalışma ve sizi baskıyı başlatabilecekleri geniş alanlara itmede ustalar." diye konuştu.

İspanya'nın dünya çapında 3 kalecisinin olduğunu aktaran Tuchel, "Neredeyse hiç test edilmiyorlar. Dünyadaki her takım için onlara karşı pozisyon üretmek elbette çok zor. Bir planımız ve hırsımız var. Aksini kanıtlamak istiyoruz ve kuralın istisnası olmak istiyoruz ama onlar şu anda çok komple bir takım." ifadelerini kullandı.

Tuchel, Trent Alexander-Arnold'ın İspanya karşısında forma giyip giymeyeceği sorusuna, "Tabii ki size bunu söylemeyeceğim. Pozisyon için Jarell Quansah ile rekabet ediyor ve Jarell, ABD'de bizim için oynadı. Fransa ve Meksika'ya karşı oynadı. Şu andaki rekabet bu şekilde ve Trent bu rekabete hazır. Genel olarak çok iyi antrenman seansları geçirdik ve o da bunun değerli ve önemli bir parçasıydı." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Performans gösteren oyunculara karşı çok sadık olduğunuz düşünüldüğünde, Cole Palmer adına kaçırılmış bir fırsat olarak mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Kesinlikle, başka bir kaçırılmış fırsat. Çok fazla fırsatı kaçırıyor ve bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Sakatlıklar nedeniyle çok fazla kampı kaçırıyor. Ben sadece şahsen tanık olduğum ve kendi takımımda gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum. ve bunun için kampta olmalısınız. Kampta değilseniz, ulaşamayacağınız bir etkileme seviyesi vardır çünkü bunu sadece benimle ve bizimle sahada olduğunuzda yapabilirsiniz." diye konuştu.

Milli maç takvimindeki yeni düzenlemeyi desteklemediğini dile getiren Tuchel, "Uzun bir turnuvadan sonra bu kadar uzun bir döneme sahip olmak oyuncular için duygusal ve fiziksel olarak çok zorlayıcı. Bence oyuncular kısa bir pencereyi, üç kısa pencereyi tercih ederlerdi." dedi.

-"Onları yenmek çok zor ama hırslıyız ve açız"

Tuchel, "Belki de dünyadaki en iyi takıma karşı yarınki maçtan ne öğrenebilirsiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çok şey. Nasıl hücum ettiğimiz, nasıl savunma yaptığımız. Dediğim gibi, nasıl savunma yaptıkları etkileyici. Ne kadar istekli oldukları, ne kadar iyi çalıştırıldıkları ve oyunlarına bu seviyeyi ekledikleri etkileyici. Onları yenmek çok zor ama hırslıyız ve açız. Fransa'ya karşı etkileyici bir galibiyetten yeni çıktık, bu yüzden bu sadece bir sonraki olasılık. Böyle kısa bir zaman diliminde Arjantin, Fransa ve İspanya ile oynamak çok benzersiz. Kapalı gişe bir Wembley maçı olacağını düşünüyorum ve hemen biletler tükendi, bu yüzden heyecan var. Oyuncular odaklanmış ve kararlı, şu anda bulunduğumuz yer burası."

Kane: "Ballon d'Or kazanmak elbette harika bir şey olurdu"

İspanya ile oynayacakları maç öncesi ilk Ballon d'Or adaylığı sorulan milli takım kaptanı Harry Kane, "Ödüle en çok yaklaştığı yılın bu olup olmadığı" sorusuna, "Şu an için en iyi şans, evet. Gelecekte de öyle mi olur, bunu bekleyip görmemiz gerekecek ama evet, sanırım kariyerimde şu ana kadarki en iyi şansım, buna şüphe yok. Geçen sezon kişisel açıdan şüphesiz en iyi yılımdı. Oldukça açık konuştum sanırım. Ama aynı zamanda takım açısından da kupalar ve performanslar anlamında en iyi yılımdı. Bu yüzden evet, kazanmak elbette harika bir şey olurdu. Bu konuda çok konuşulduğunu biliyorum ve açıklanana kadar önümüzdeki ay boyunca da konuşulacağından eminim. Bu da bu işin bir parçası. Kazanmaktan son derece gurur duyardım." yanıtını verdi.

İspanya'nın oyun tarzının kendileri için bir kültür haline geldiğini belirten Kane, "5, 6, 7 yaşlarından itibaren profesyonel olana kadar belirli bir tarzda, belirli bir şekilde oynayarak büyüyorlar. İngiltere'de ise durum tam olarak böyle değil. Bu, topu tutamayacağımız, baskı altında oynayamayacağımız ya da tüm bunları yapabilecek harika teknik oyuncularımızın olmadığı anlamına gelmez. Ama aynı zamanda onların sahip olmadığı pek çok güçlü yönümüz de var. Bunlar fizikselliğimiz, tempomuz, gücümüz. Dünya Kupası'ndan önce biraz konuşmuştum ve herkes İngiltere için fiziksel olarak ne kadar zor olacağından bahsediyordu. Ama ben bunun aslında en büyük güçlü yönlerimizden biri olduğunu söylemiştim. Baskı yapma biçimimiz, tekrar tekrar mücadeleye girip kazanma kabiliyetimiz ve bir bakıma Premier Lig tarzı futbol. Yarın bizim bu versiyonumuzu göreceğinizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kane, Bayern Münih ile sözleşme yenileme görüşmelerinin sorulması üzerine, "Görüşmeler iyi gidiyor. Bu konuda oldukça açık ve dürüst oldum, hala görüşme halindeyiz ve doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum. Her iki taraf da bu konuda oldukça rahat, çünkü sanırım herkes orada mutlu olduğumu görebiliyor. Bu kampta elbette burada olmaya, İngiltere ile birlikte konsantre olmaya çalışıyorum. Bu sözleşme görüşmeleri biraz bekleyebilir ve arkamdaki ekibin bu konuları konuşup halletmesine izin verebilirim." dedi.

Yıldız futbolcu, "Dünya Kupası'nı ve yaz dönemini nasıl geride bıraktınız? Bunu zihninizden nasıl atıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Atlatmak kolay değil ama başka seçeneğiniz de yok. Bu çok konuşulmayan bir şey belki ama 7 hafta boyunca o baloncukta, o ortamda birlikte olduğunuzda, aynı rutin, en yüksek baskı, en büyük maçlar. ve sonra bir anda eleniyorsunuz ve bir anda neredeyse gerçekliğe dönüyorsunuz. Eve dönüp eş olmak, baba olmak. Ailenizden uzun süre uzak kalmış oluyorsunuz. Bu durum yaşadığınız hayal kırıklığının bir kısmını alıp götürüyor. Tabii ki hala orada duruyor ama normal hayata dönmeyi ve çocuklarınızla olmayı öğreniyorsunuz. En önemli şeyler onlar, bu yüzden atlatmanıza yardımcı oluyorlar. Ama aynı zamanda tam olarak atlatmak aylar alıyor, uzun bir zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA