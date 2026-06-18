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2026 Dünya Kupası: İngiltere: 4 Hırvatistan: 2

2026 Dünya Kupası: İngiltere: 4 Hırvatistan: 2
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2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane (2), Jude Bellingham ve Marcus Rashford'un golleriyle galip gelen İngiltere, turnuvaya 3 puanla başladı.

2026 Dünya Kupası L Grubu'nun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan ABD'nin San Francisco şehrindeki AT&T Park'ta karşı karşıya geldi. İngiltere 12. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Martin Baturina'nın golüyle Hırvatistan eşitliği yakaladı. 42. dakikada Harry Kane'in kafayla attığı golle skor 2-1'e gelirken, 45+5. dakikada Petar Musa fileleri havalandırdı ve akımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere 47. dakikada Jude Bellingham ve 85. dakikada Marcus Rashford'un kaydettiği gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

L Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere, Gana ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Panama ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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