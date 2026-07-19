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İngiltere, 10 gollü düelloyu kazanarak dünya üçüncüsü oldu

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2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere, Fransa'yı 6-4 mağlup etti. Kylian Mbappe 22 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

İNGİLTERE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 6-4 mağlup ederek üçüncü oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami Stadyumu'nda oynanan mücadelede Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çaldı. Jesus Valenzuela'nın yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlendi.

Karşılaşmaya İngiltere hızlı başladı. 3'üncü dakikada Declan Rice'ın uzaktan attığı golle öne geçen İngiltere, 18'inci dakikada Ezri Konsa'nın kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Üstün oyununu sürdüren İngiltere, 37'nci ve 45+1'inci dakikada Bukayo Saka'nın attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. İlk yarı İngiltere'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Fransa, 48'inci dakikada Kylian Mbappe'nin karşı karşıya pozisyonda attığı golle farkı 3'e indirdi: 1-4. Ataklarını sıklaştıran Fransa, 54'üncü dakikada Bradley Barcola'nın altıpas önünden kaydettiği golle umutlanırken, 66'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kylian Mbappe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı: 3-4. İngiltere'de Bukayo Saka, 87'nci dakikada penaltıdan attığı golle hat-trick yaparken farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-5. Uzatma dakikalarında Fransa, 90+6'ncı dakikada Bradley Barcola'nın ceza sahasında sağına çekip yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi: 4-5. İngiltere ise iki dakika sonra Jude Bellingham'ın ceza sahası içinde rakiplerini geçtikten sonra yaptığı vuruşla skoru 6-4'e taşıdı. Bu sonucun ardından İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamladı.

KYLIAN MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere filelerini havalandırarak turnuva tarihindeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Mbappe, 21 golü bulunan Lionel Messi'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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