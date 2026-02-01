İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'dan birçok takımla ismi anılan Jhon Duran'a sürpriz bir talip çıktı. Rusya Ligi takımlarından Zenit, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
- Rusya Ligi takımı Zenit, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ve Al Nassr'ın istediği miktarı ödemeye hazır olduğunu iddia etti.
- Jhon Duran'ın Zenit'e gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.
- Jhon Duran bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 5 gol ve 2 asist yaptı.
Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki geleceği merakla bekleniyor. İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'dan birçok takımla ismi anılan 22 yaşındaki oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.
ZENIT, DURAN'A KANCA TAKTI
Rusya Ligi takımlarından Zenit, Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istiyor. Rus kulübünün, Duran'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ve Al Nassr'ın istediği miktarı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Bu doğrultuda cazip bir teklif yapıldığı belirtildi.
ZENIT'E GİTMEYE SICAK
Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği iddia edilen Kolombiyalı golcünün Zenit'e gitmeye sıcak baktığı dile getirildi. Jhon Duran'ın transfer sürecinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.