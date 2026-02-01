Haberler

İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'dan birçok takımla ismi anılan Jhon Duran'a sürpriz bir talip çıktı. Rusya Ligi takımlarından Zenit, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

  • Rusya Ligi takımı Zenit, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ve Al Nassr'ın istediği miktarı ödemeye hazır olduğunu iddia etti.
  • Jhon Duran'ın Zenit'e gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.
  • Jhon Duran bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 5 gol ve 2 asist yaptı.

Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki geleceği merakla bekleniyor. İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'dan birçok takımla ismi anılan 22 yaşındaki oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

ZENIT, DURAN'A KANCA TAKTI

Rusya Ligi takımlarından Zenit, Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istiyor. Rus kulübünün, Duran'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ve Al Nassr'ın istediği miktarı ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Bu doğrultuda cazip bir teklif yapıldığı belirtildi.

İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

ZENIT'E GİTMEYE SICAK

Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği iddia edilen Kolombiyalı golcünün Zenit'e gitmeye sıcak baktığı dile getirildi. Jhon Duran'ın transfer sürecinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak

Tehdit ettiği ülke ile görüşecek
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi

YPG'den entegrasyon sürecinin başlamasına saatler kala kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
5 yıllık kin kanla bitti! Kayınpederi ile kayınbiraderine sokak ortasında kurşun yağdırdı

5 yıllık kin kanla bitti! Sokak ortasında damat dehşeti
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı

AK Parti ve CHP'ye kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor