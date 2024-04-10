İngiltere'den takım satın alıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Acun Ilıcalı'ya rakip olacak

İngiltere'de birçok kulübün sahibi var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Manchester City... Ortalama bir İngiliz kulübüyken Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan tarafından satın alınan Manchester City, son 12 sezonda yedi Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanmayı başardı. Premier Lig'de son yıllarda yabancı yatırımcılar tarafından satın alınan bir diğer takımsa Newcastle United oldu. Siyah-beyazlılar, bu satın alınmanın ardından dünyaca ünlü pek çok yıldız ismi kadrosuna kattı.

ACUN'UN TAKIMI PLAF-OFF'U ZORLUYOR

İngiltere'de kulüp satın alan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Türk iş insanı Ocak 2022'de İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın aldı. Türkiye'den birçok oyuncuyu kadrosuna katan İngiliz ekibi, Premier Lig'e yükselme play-off'una katılmak için mücadele ediyor.

DIRK KUYT DA KULÜP SATIN ALIYOR

Fanatik'ten Burak Özdemir'in haberine göre; İngiltere'den kulüp satın alanlar arasına Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt da katılıyor. Hollanda basınında yer alan habere göre, Kuyt, Hollanda futbolunun diğer efsane isimleri, Dennis Bergkamp, Henrik Larsson, Ronald Koeman ve Rob Jansen ile birlikte bir İngiliz takımını satın alacak.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Hangi takımı satın alacaklarını belirleyen ekibin görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi. Takıma Henrik Larsson teknik direktörlük yapacak, Koeman ise sportif direktör olacak. Ekip, kulübün ismini açıklamayı henüz doğru bulmazken, Londra'da olmadığını açıkladı.