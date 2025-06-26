İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı

İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı
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İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı
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İspanya'nın ünlü tatil cenneti İbiza'da, Oldham Athletic futbolcusu Kian Harratt'ın bir İngiliz turiste sandalyeyle saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Harratt ve arkadaşlarının bir grup kadın turiste saldırmasıyla başlayan olayda, genç futbolcu ve arkadaşları kadınlara kötü davranıp, havuzda onlara küçük toplar fırlattılar. Tartışma büyüyünce Harratt, havuz kenarında bir sandalyeyi kapıp bir kadına doğru fırlattı. Olayın ardından Harratt ve arkadaşları otelden çıkarıldı.

İspanya'nın ünlü tatil cenneti İbiza'da, Oldham Athletic futbolcusu 23 yaşındaki Kian Harratt'ın bir İngiliz turiste sandalyeyle saldırdığı anlar ortaya çıktı. Olay, Harratt ve arkadaşlarının bir grup kadın turiste saldırmasıyla başladı.

İngiliz tatilci Kyle Crawford, Harratt ve üç arkadaşının kadınlara kötü davranıp, havuzda onlara küçük toplar fırlattıklarını anlattı. Tartışma büyüyünce Harratt, havuz kenarında bir sandalyeyi kapıp bir kadına doğru fırlattı.

Kyle Crawford, "Dört adam vardı, kim olduklarını bilmiyorduk. Kadınlara kötü davranıyorlardı" dedi. Görüntülerde bir kadının kafasına sandalyenin çarptığı, başka bir erkeğin ise havuza düştüğü görülüyor. Başta Harratt'ın kim olduğu anlaşılamasa da, videoyu izledikten sonra kendisi olduğu ortaya çıktı.

Kyle ve arkadaşları, kadınların yanında durup onları korumaya çalıştı. Ancak Harratt ve ekibi buna sinirlenip kavgaya başladı. Kyle, "Biz kadınların arkasında durduk, onlar da sonunda arkadaşlarıma saldırmaya kalktı" diye anlattı.

Kavga sırasında Harratt ve arkadaşları sandalyeleri fırlatmaya başladı. İlk fırlatılan sandalye, taciz edilen kadınlardan birine çarptı. Kyle, "Sandalyeyi bana attılar, bana çarpınca havuza düştüm" dedi.

Kyle, saldırgan gruba "Ne yapıyorsunuz? Neden kadınlara vuruyorsunuz?" diye sorduğunu da ekledi.

Yaşananlar sonrası Harratt ve arkadaşlarının otelden çıkarıldığı öğrenildi. Kyle ve arkadaşları ise otel çalışanları tarafından kadınları korudukları için övgü aldı.

Kian Harratt, Oldham Athletic'te oynayan genç bir futbolcu. Geçtiğimiz haftalarda önemli bir maçta attığı golle dikkat çekmişti. Ancak şimdi tatilde çıkardığı bu kavga ile gündeme geldi.

İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı

İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı

İngiliz futbolcu, havuz başında tartışı kadına sandalye ile saldırdı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

tam isabet ;)

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