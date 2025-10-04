İngiliz futbol efsanesi Osimhen'den özür diledi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tarihi başarısı, İngiltere'de de geniş yankı buldu.

LİNEKER'DEN SAMİMİ İTİRAF

İngiliz futbolunun efsane ismi ve yorumcu Gary Lineker, The Rest Is Football Podcast'te dikkat çeken bir çıkış yaptı. Daha önce Osimhen hakkında eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Lineker, yıldız golcüden özür dileyerek, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam" dedi.

"TAM ANLAMIYLA HARİKA BİR OYUNCU"

Lineker, sözlerine Osimhen'e övgülerle devam etti ve "Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu" ifadelerini kullandı.