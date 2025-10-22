Haberler

İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi Arsenal, Arda Güler'i canlı takip etmek üzere bu akşam Santiago Bernabeu'daki yerini alacak. Arsenal'in gelecek dönemlerde Arda için teklif yapacağı belirtildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın mücadele ettiği Juventus, bu akşam karşı karşıya gelecek

ARSENAL TRİBÜNLERDE YER ALACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Arsenal, transfer listesinde bulundurduğu Arda Güler için harekete geçti. İngiliz devinin scout ekibinin bu akşam Santiago Bernabeu'da oynanacak maça gelerek 20 yaşındaki yıldızı tribünlerden takip edeceği belirtildi. Arsenal'in Arda için ocak transfer döneminde ya da yaz transfer döneminde harekete geçeceği belirtildi.

REAL MADRID SATMAYA SICAK DEĞİL

Öte yandan Real Madrid yönetiminin Arda Güler için kararı kesin. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, milli oyuncuyu ne olursa olsun takımdan göndermek istemiyor. Bu doğrultuda Arda için teklif yapacak takımların işinin kolay olmayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

2030 a kadar madrid ile sözleşmesi var madrid 50 milyon avroya bile serbest bırakmaz o parayıda kimse şu anda vermez zaten tamamen balon haber

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
