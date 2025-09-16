İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

Haberler

Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, Manchester City ile oynanan maçta yaptığı riskli hareketle İngiliz basınının gündemine oturdu. Erling Haaland'a çalım atarak topu kontrol altına alan Bayındır'ın bu hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları Bayındır'ı cesaretinden dolayı övdü, ancak bu tür bir denemenin büyük tehlike yaratabileceğini savunanlar da oldu.

Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde Manchester City, United'ı 3-0 mağlup etti. Skor kadar Altay Bayındır'ın maç içinde yaptığı sıra dışı hareket de konuşuldu.

İNGİLİZ BASINI ALTAY'IN ATTIĞI ÇALIMI KONUŞUYOR

Mücadelede ayağına gelen topu uzaklaştırmak yerine Erling Haaland'ı çalımla geçmeye çalışan Altay, pozisyonu zor da olsa kontrol altına aldı. Bu anlar tribünleri şaşırtırken, kameralara yansıyan görüntü ise maçtan sonra sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar milli kaleciyi cesaretinden ötürü överken, bazıları da böyle bir denemenin büyük tehlike yaratabileceğini savundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
