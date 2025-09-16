İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde Manchester City, United'ı 3-0 mağlup etti. Skor kadar Altay Bayındır'ın maç içinde yaptığı sıra dışı hareket de konuşuldu.

İNGİLİZ BASINI ALTAY'IN ATTIĞI ÇALIMI KONUŞUYOR

Mücadelede ayağına gelen topu uzaklaştırmak yerine Erling Haaland'ı çalımla geçmeye çalışan Altay, pozisyonu zor da olsa kontrol altına aldı. Bu anlar tribünleri şaşırtırken, kameralara yansıyan görüntü ise maçtan sonra sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar milli kaleciyi cesaretinden ötürü överken, bazıları da böyle bir denemenin büyük tehlike yaratabileceğini savundu.