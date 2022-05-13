ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali - Haberler

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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

AA - Ali Korkmaz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluPınar Karşıyaka: Taylor 20, Roll 20, Colson 12, M'Baye 6, Tyus 12, Yunus Sonsırma 4, Mahir Ağva 1, Murat Göktaş, Can Korkmaz 4Anadolu Efes: Larkin 11, Buğrahan Tuncer 9, Anderson 7,...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Pınar Karşıyaka : Taylor 20, Roll 20, Colson 12, M'Baye 6, Tyus 12, Yunus Sonsırma 4, Mahir Ağva 1, Murat Göktaş, Can Korkmaz 4

Anadolu Efes: Larkin 11, Buğrahan Tuncer 9, Anderson 7, Singelton 15, Pleiss 6, Yiğitcan Saybir, Bryant 6, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 1, Dunston 13

1. Periyot: 21-22

Devre: 49-42

3. Periyot: 63-57

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 79-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seride 1-1 eşitliği yakaladı. Yarı finale çıkacak ekip, 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Larkin ve Pleiss'la etkili olduğu ilk 5 dakikalık bölümü 10-5 üstün geçen Anadolu Efes karşısında Roll, M'Baye ve Tyus'la 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, son 4 dakikaya 12-10 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğü tekrar ele geçiren Anadolu Efes, ilk periyodu 22-21 galip tamamladı.

İkinci periyotta Dunston'ın basketiyle 28-27 öne geçen rakibi karşısında Taylor, Tyus ve M'Baye ile 12-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 16. dakika içinde aradaki farkı 11 sayıya çıkardı: 39-28. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 49-42 önde gitti.

İlk 2,5 dakikalık bölümde iki takımın da sayı üretemediği 3. periyotta Pınar Karşıyaka, 24. dakikada Taylor ve Roll'un basketleriyle farkı 12 sayıya çıkardı: 56-44. Rakibine 8-0'lık seriyle cevap veren ve farkı 4 sayıya (56-52) indiren Anadolu Efes karşısında ev sahibi ekip, son 2 dakikaya 61-57 önde girdi. Pınar Karşıyaka periyodu 64-57 üstün tamamladı.

Dördüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Dunston ve Ömer Can'la yakaladığı 9-0'lık seriyle 66-63 üstünlük kurdu. Son 2 dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 73-71 önde girdiği müsabakayı ev sahibi ekip 79-73 kazandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Basketbol Süper Ligi, Karşıyaka, Play Off, Spor, Haberler

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